Atti di recrudescenza si annidano nella politica locale. Un episodio sgradevole ha visto come vittima la consigliera comunale ed ex assessore a Spettacolo e Grandi eventi del Comune di Trebisacce, Daniela Nigro, destinataria di un vile gesto anonimo. L'atto incriminato consiste in un messaggio dattiloscritto, offensivo e calunnioso, recapitato a Daniela Nigro in cui si insinua che avrebbe ricevuto presunti compensi da un agente artistico locale in cambio della scelta di artisti e personaggi dello spettacolo da inserire nel calendario degli eventi estivi del 2023.

Il sindaco, Alex Aurelio, insieme all'intera amministrazione comunale, ha condannato con fermezza l’accaduto sottolineando che la dignità della persona deve essere preservata come un valore intoccabile. L’amministratore ha espresso preoccupazione per il possibile «imbarbarimento» della politica locale e ha chiamato a mantenere la massima correttezza nella dialettica politica. Ha rimarcato l'importanza di evitare la personalizzazione e di combattere la disinformazione e la mistificazione della realtà, che possono causare confusione e divisioni all'interno della comunità.

La vicenda ha scatenato una risposta unanime da parte dei consiglieri comunali dei gruppi di minoranza e di Claudio Roseto, ex assessore ai Lavori pubblici, che condannano il gesto vile calunnioso. I quattro consiglieri di minoranza hanno definito questo gesto «bieco ed esecrabile», sottolineando che non ha nulla a che fare con la corretta dialettica politica.