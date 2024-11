Revocato dal giudice dell’indagine preliminare del Tribunale di Castrovillari il divieto di dimora all’ex sindaco di Trebisacce Franco Mundo, accusato nell’ambito dell’operazione Mayor di peculato, truffa a danno dell’ente pubblico, concussione e falsità ideologica. Ora l’ex primo cittadino potrà ora fare ritorno nella sua città.

La posizione giudiziaria per Mundo si conferma complessa, anche in considerazione della pronuncia del tribunale del Riesame di Catanzaro che ha riscontrato in larga parte gli indizi di colpevolezza. Il comune di Trebisacce è commissariato (Commissario Carlo Ponte) sulla base dello scioglimento anticipato del consiglio comunale e delle dimissioni dello stesso sindaco avvenute appena l’esecuzione del provvedimento.