È uno dei punti concordati nel corso dei lavori del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiesto ed ottenuto dal sindaco Alex Aurelio: «C'è bisogno di aumentare e di potenziare i presidi di sicurezza ed i controlli»

Vertice a Cosenza in Prefettura sul “caso Trebisacce”. Adottate le prime misure a contrasto dei fenomeni delinquenziali in atto, a partire dall’istallazione di un più radicato sistema di videosorveglianza in grado di immortalare le immagini dei luoghi nevralgici della città. Una sorta di grande occhio capace di fornire elementi utili agli investigatori nei casi di eventi delinquenziali.

Se ne è discusso nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiesto ed ottenuto dal sindaco Alex Aurelio che ha sottolineato la ferma preoccupazione per il ripetersi di atti criminosi che alimentano tensioni sociali e turbano la quiete pubblica. Presenti all’incontro il Prefetto Vittoria Ciaramella, e le massime autorità provinciali delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha ribadito «la necessità di aumentare e di potenziare i presidi di sicurezza ed i controlli e, considerata la posizione baricentrica e strategica di Trebisacce, attraverso anche l’istituzione di un Commissariato di Polizia di ambito comprensoriale».