Gianluca Ciacco si è accasciato al suolo senza più riprendersi. Aveva da poco conseguito la licenza media.

CROTONE - Una tragedia senza fine scuote l'estate pitagorica. Un ragazzo di tredici anni ha perso la vita ieri sera, su un campetto di calcio, sul lungomare di Crotone. A stroncarlo un malore improvviso sotto gli occhi inorriditi di compagini, parenti e passanti. Gianluca Ciacco si è improvvisamente fermato durante la partitella tra amici. Prima ha chiesto di sedersi. Qualche secondo ancora e ha perso i sensi. A nulla sono serviti per rianimarlo i ripetuti tentativi degli uomini del 118 chiamati dalle persone che si trovavano sul litorale di Crotone. Sul posto tanta gente. Compresi i familiari della vittima, che aveva da poco conseguito la licenza media a Civitavecchia da dove era venuto a trascorrere le ferie in Calabria. Improbo il compito di chi ha dovuto chiamarlo per comunicargli l'accaduto.

Disposta l'autopsia. Sara' disposta in queste ore l'autopsia sul corpo di Gianluca. Il pubblico ministero di turno sta valutando le testimonianze raccolte e a breve dovrebbe affidare l'incarico medico legale. Il ragazzo era in vacanza dai nonni, mentre la famiglia vive a Civitavecchia dove il padre presta servizio come ufficiale dell'Esercito. Dopo gli esami di terza media, Gianluca aveva raggiunto i nonni a Crotone, sua citta' di origine, con la mamma, e presto l'avrebbe raggiunto anche il padre.