L'automobile su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada

Due persone, di cui ancora non si conoscono le generalità, ma entrambi giovani, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa sera tra i comuni di Santa Caterina dello Jonio e Badolato (nel Catanzarese).

I due ragazzi viaggiavano a bordo di un'automobile che, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada. Sulla stessa vettura c'erano altri tre giovani che sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Soverato, insieme ai Vigili del Fuoco ed al personale del 118