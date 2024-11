Circolazione sospesa e treni bloccati per oltre due ore sulla linea Paola-Cosenza, precisamente intorno alle ore 13.35 in entrambe le direzioni. Da quanto si apprende dallo stesso sito di Trenitalia una persona non autorizzata era presente sui binari all’altezza della galleria Santomarco. Il traffico, dopo le ore 15, è poi tornato regolare. I convogli in viaggio hanno tuttavia registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 95 minuti.

I treni coinvolti:

R 3748/3761 Cosenza (13:36) - Reggio Calabria Centrale (16:23)

R 3793 Sapri (12:40) - Cosenza (14:30)

R 12740 Cosenza (14:43) - Sibari (15:36)

R 24014 Cosenza (15:02) - Napoli Centrale (19:05)

Cancellato invece il R 3750/3763 Cosenza (14:36) - Reggio Calabria Centrale (17:13). Parzialmente cancellato il R 3684 Reggio Calabria Centrale (12:15) - Cosenza (14:50): limitato a Paola (14:17).