«Abbiamo avuto giusto il tempo di renderci conto che un nuvolone immenso stava venendo contro di noi, poi è stato un incubo e ci siamo buttati tutti per terra». Lo racconta all'Agi L.G., passeggera del treno regionale investito da una tromba d'aria nella stazione di Roccabernarda, nel Crotonese, intorno alle 7,30 di stamane.

«Il treno - racconta la donna – è stato prima spostato indietro, poi ha iniziato a ballare. In quel momento eravamo fermi nella stazione di Roccabernarda, non sappiamo per quale motivo. Il treno, come tutte le mattine, era pieno di pendolari. Appena abbiamo sentito gli effetti della tromba d'aria, ci siamo buttati a terra, cercando di coprirci in qualche modo, ma la paura era che il convoglio potesse finire fuori dai binari».



La donna parla di attimi drammatici: «Credo - dice la testimone - che la nostra fortuna sia stata nel fatto che è durato tutto pochissimi istanti e che siamo stati presi di striscio, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. Abbiamo visto i finestrini esplodere, colpiti da oggetti di ogni tipo che hanno invaso le carrozze. Chi era vicino ai finestrini non ha fatto in tempo a ripararsi ed è rimasto ferito dalle schegge, per fortuna in modo non grave».

Tra le persone soccorse, ricorda ancora la pendolare, «c'erano un uomo pakistano, ferito alla fronte, ma anche una donna in stato di gravidanza, portata via da un'ambulanza a scopo precauzionale».

LEGGI ANCHE: Tromba d’aria colpisce treno. Paura a Roccabernarda: diversi feriti