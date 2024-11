Sara Busiello, trentenne di Diamante, si sarebbe allontanata volontariamente da casa sua nel cuore della notte, senza fare più ritorno, mettendo in allarme amici e familiari. Sono ore delicate nella città dei murales, dove le forze dell'ordine stanno perlustrando in lungo e in largo tutto il territorio per cercare la giovane. Le attività sono state affidate ai vigili del fuoco.

Secondo quanto riferito dai familiari, la donna è scomparsa il 4 maggio, intorno all'una e mezza di notte, dopo essersi allontanata a piedi con la sua borsa, ma senza cellulare, dall'abitazione di contrada Vaccuta di Cirella, una zona impervia di campagna. A dare l'allarme è stato il compagno convivente, che poche ore più tardi si è recato in caserma per denunciare il fatto. Amici e parenti di Sara stanno lanciando numerosi appelli sui social, ma invano: da quella notte nessuno sembra averla più vista.

Le indagini

Le forze dell'ordine hanno già attivato le procedure del caso e stanno battendo tutto il territorio di Cirella, concentrandosi nei pressi della sua abitazione, che sorge in una zona di campagna lontana dal centro abitato. In giornata è atteso l'arrivo di elicotteri e droni. Quando è uscita di casa, Sara indossava un paio di pantaloni aderenti neri e una felpa nera e arancione. Già in passato la giovane più volte sarebbe andata via di casa dopo un litigio. Precedentemente, però, aveva sempre fatto ritorno nel giro di qualche ora. La sua assenza prolungata desta preoccupazione: i suoi cari temono che possa esserle accaduto qualcosa di grave.