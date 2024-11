La cerimonia si è svolta in forma ristretta per le normative anticovid alla presenza del presidente del Tribunale

Si amplia la pianta organica del Tribunale di Castrovillari con l'arrivo di sei nuovi giudici. Si tratta di Gabriele Antonaci e Marianna Ferrante per la sezione penale, Simona Graziuso, Pasquale Angelo Spina e Raffaele Zibellini per la sezione civile e Ottavia Civitelli per la sezione lavoro. La cerimonia di giuramento si è svolta in forma strettamente riservata, nel pieno rispetto delle normative anticontagio, alla presenza del presidente del tribunale, Natina Praticò ed ha avuto luogo nei locali appena sanificati del palazzo di giustizia a seguito della disposizioni decise proprio dal presidente a seguito della positività riscontrata di due dipendenti della cancelleria.