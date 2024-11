Carmen Ciarcia è da oggi il nuovo presidente della sezione penale del Tribunale di Cosenza. Il magistrato che fino alla sua nomina ha prestato servizio presso il Tribunale di Castrovillari, ha giurato stamane nel corso di una cerimonia ristretta dovuta alle normative anticovid. Il suo trasferimento era stato deciso a metà ottobre dopo che il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto il magistrato di origine avellinese in servizio a Castrovillari come nuovo presidente di sezione del Tribunale bruzio. Durante la sua carriera ha svolto sia le funzioni requirenti che giudicanti ricoprendo l’incarico di pubblico ministero nella Procura castrovillarese, oltre ad esercitare in maniera egregia le funzioni di Gip.