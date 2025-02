E alla fine nomina fu. Il Plenum del Csm, nella giornata di ieri, ha indicato la togata Maria Luisa Mingrone come nuovo presidente del tribunale di Crotone. La magistrata ha superato il collega Massimo Forciniti, già presidente di sezione penale del tribunale di Crotone, conquistando 18 voti durante l’assemblea plenaria. Al togato invece sono andati 9 voti. Due sono stati gli astenuti.

La quinta commissione del Csm si era espressa in favore di Maria Luisa Mingrone che lascia così il Tribunale di Cosenza dopo otto anni. Si tratta comunque di un ritorno a Crotone, dopo che la magistrata aveva provato a concorrere per altri concorsi senza esito favorevole.

Le altre nomine

Sempre ieri il plenum del Csm ha votato all'unanimità Luca Ceccanti nuovo procuratore di Aosta e Patrizia Castaldini nuovo procuratore di Trieste. Votato inoltre a maggioranza Enrico Di Dedda, ex presidente della sezione penale del tribunale di Cosenza, come presidente del Tribunale di Campobasso, con tre astensioni. Via libera all'unanimità alla nomina di Luigi Cirillo come nuovo presidente del Tribunale di Pescara, e sempre all'unanimità è passato Marco Zocco come nuovo procuratore aggiunto di Genova. Votato infine dal plenum del Csm, con 15 voti a favore, Luca Perilli come nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Brescia, settore civile, mentre 13 voti per la proposta a favore di Pier Paolo Lanni, un astenuto.