Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha individuato e votato all'unanimità il nuovo presidente della sezione penale di Crotone, nella persona del giudice Edoardo D'Ambrosio. Sarà lui quindi il successore di Massimo Forciniti, il cui mandato era scaduto nel mese di giugno del 2022.

Toccherà a D'Ambrosio dunque presiedere il tribunale di Crotone in composizione collegiale nonché dirigere la maggior parte dei processi ordinari e distrettuali. Una zona, quella del Crotonese, da sempre soffocata dalla 'ndrangheta, la cui pericolosità è acclarata da decine di inchieste coordinate dalla Dda di Catanzaro, competente a livello territoriale. Non è un caso infatti che una delle più temute cosche calabresi sia quella di Nicolino Grande Aracri, originario di Cutro, capace di estendere i suoi tentacoli criminali in diverse zone del Nord Italia.