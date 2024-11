Disagi sulla Statale 106 per lo spostamento dei divisori del traffico. Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore

Maltempo nel Cosentino. Una tromba d’aria si è abbattuta a Corigliano Rossano creando alcuni disagi. Il forte vento ha causato il crollo di un albero di ulivo che si è schiantato su un’automobile in sosta. Disagi sulla Statale 106 per lo spostamento dei divisori del traffico. Previsto il peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in provincia di Cosenza.