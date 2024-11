È accaduto nel quartiere Santa Cateria. Fortunatamente la struttura in ferro non ha colpito persone

Qualche minuto fa una tromba d'aria ha colpito il rione Santa Caterina di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso dalla Polizia locale, giunta sul posto per gli accertamenti del caso, non si registrano feriti ma fortunatamente solo danni a cose.

Volato un gazebo in ferro da un terrazzo, precipitando in strada e colpendo alcune automobili in sosta. La situazione è in aggiornamento.