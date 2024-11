VIDEO | Un forte vento sta sferzando da alcune ore il capoluogo bruzio. Danni al palazzo della prefettura di Cosenza ma per adesso pare ci siano solo due feriti lievi

Una tromba d’aria si è abbattuta su Cosenza dopo le 12 di oggi, 12 marzo 2023, causando diversi danni in città, ma al momento fortunatamente pare ci siano solo due feriti Lievi: una donna che si è messa a protezione del figlio ed un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove è allestito il villaggio Coldiretti.

Danni anche alla scuola elementare in via Giulia dove il tetto è stato scoperchiato dalle violente raffiche di vento, mentre in via Misasi un albero è caduto durante il passaggio di varie auto.

La tromba d'aria ha divelto anche il tetto della prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto adesso chiusa al traffico.

I danni causati dal vento alla prefettura di Cosenza

La tromba d’aria ha fatto danni anche nella zona di via Popilia, dove il tetto di un palazzo è crollato. Secondo quanto si apprende in questo edificio alloggiano diverse famiglie, otto delle quali sono state sgomberate. Una tragedia sfiorata, quindi. Anche nella zona del centro storico la situazione non è delle migliori.

Anche in questo caso si registrano un albero e un lampione caduti sull’asfalto nei pressi delle palazzine popolari. Parliamo di una zona a ridosso del teatro Rendano di Cosenza. In questa zona la circolazione è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Un altro albero invece è caduto sotto la villa vecchia, ma si può procedere con cautela.

Il centralino dei pompieri al momento è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati, e verifiche per tegole pericolanti.

«Il maltempo non perdona, per cui sono già attivo per risolvere problematiche che, potenzialmente, potrebbero aggravare la situazione» ha scritto su Facebook l’assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco che nel primo pomeriggio si è recato nelle zone colpite dalla tromba d’aria, tra cui la strada che dal Rendano conduce a Portapiana.