Drammatico incidente a Tropea attorno alle ore 16:30 di oggi pomeriggio, nei pressi di via Libertà all’incrocio con via Piave. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti un ragazzino di 12 anni F. S. ed il conducente dell’automobile G. C. di circa 50, entrambi di Tropea. Un impatto violento che ha causato al minorenne una vasta lacerazione alla coscia destra per cui è stato necessario l’intervento tempestivo dell’elisoccorso partito da Lamezia Terme e il successivo trasferimento all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Nessuna conseguenza invece, pare abbia avuto il conducente dell’auto. Continua a leggere su IlVibonese.it.