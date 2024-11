A Tropea si replica. Dopo l’ordinanza di divieto al transito veicolare e pedonale nell’area del porto e sul lungomare in vigore a Pasqua e Pasquetta, anche per il ponte del 25 aprile le stesse aree saranno off-limits.



Lo ha deciso il sindaco Giovanni Macrì che con una nuova ordinanza, emessa oggi, ha decretato “la chiusura al pubblico del porto turistico e il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale lungo tutto il litorale di Tropea”.



L’atto è motivato con la necessità di “fronteggiare i rischi di assembramento durante il ponte del 25 aprile”. Il divieto, che va a sommarsi alle note limitazioni alla mobilità delle persone già contemplate da decreti governativi e ordinanze regionali, sarà in vigore venerdì 25 e sabato 26 aprile e non riguarderà “i soli residenti o già dimoranti nella stessa area”.



Contestualmente si avvertono i trasgressori che saranno passibili di una sanzione amministrativa da 125 a 500 euro.