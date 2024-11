È accaduto stamattina: intonaco e calcinacci sono finiti sui banchi dei fedeli che per fortuna erano già vuoti

Parte della cupola è venuta giù, poco dopo la fine della messa. Intonaco e calcinacci sono finiti sui banchi dei fedeli, che in quel momento erano già vuoti. Una tragedia sfiorata, che per fortuna non ha visto il coinvolgimento di persone. È accaduto a Tropea, all'interno della chiesa del Gesù, gestita dai redentoristi.

Il crollo di parte della cupola interna si è registrato intorno alle undici e mezza, quando la messa domenicale delle dieci era finita da una quarantina di muniti. Ancora presente in chiesa, al momento del cedimento, un gruppo di visitatori. L'edificio sacro resterà ora chiuso ai fini della messa in sicurezza.