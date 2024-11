Il pescatore dopo essere stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Tropea, è stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale di Bari. Sul posto però non trovando la pista atterra in un campo

Un pescatore di 63 anni è rimasto ustionato a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno della sala macchine della sua imbarcazione.L'uomo era intervenuto per riparare un danno al motore quando è stato investito da una fiammata improvvisa. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Ma una volta arrivato in Puglia l'elisoccorso, infatti, non trovando la pista per atterrare nel Policlinico ma è atterrato in un campo aperto e una volta lì il personale a bordo ha chiesto informazioni a dei passanti.

È stato necessario l’intervento del personale Policlinico che ha raggiunto il ferito in mezzo alle sterpaglie e ha provveduto a trasportarlo in ospedale. Il paziente è stato quindi ricoverato nel centro Grandi Ustionati. Non sarebbe in pericolo di vita.