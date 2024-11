Prima una passeggiata sul corso deserto bevendo superalcolici, poi l’inspiegabile accanimento su un bene pubblico. Si conclude con una denuncia la notte brava di due giovani lametini in trasferta a Tropea desiderosi di divertimento (a modo loro). I due “compari” sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza, poste proprio su corso Vittorio Emanuele, alle 3:15 della notte scorsa mentre, intenti a discutere del più e del meno in compagnia di una bottiglia di vodka, hanno sfogato rancori repressi prima su una targa posta di fronte all’Antico Sedile, piegandola su se stessa, e poi sul “quadrifoglio” che accoglie i cestini della differenziata, tentando di divellerlo dalla stradale. Non riuscendo nell’intento hanno pensato bene di asportare un sacchetto e di abbandonarlo qualche metro più in là per poi proseguire la loro passeggiata notturna, in preda ai fumi dell’alcol e tronfi per il deplorevole atto vandalico. Come annunciato dal sindaco Giovanni Macrì sui social, i due sono stati identificati grazie ai filmati e denunciati per danneggiamento aggravato, un reato che prevede pene dai sei mesi ai tre anni di carcere.