La donna in forte stato di agitazione ha allertato il 113 per la presenza dell'uomo fuori la sua abitazione. L'intervento dei poliziotti ha evitato il peggio

La Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Vibo Valentia, ha intensificato capillarmente i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia vibonese, assicurando una presenza attiva su strada, tesa tanto ad implementare al massimo la prevenzione alla commissione di reati, quanto la professionalità e tempestività nell’intervenire alle chiamate di pronto intervento giunte dalla cittadinanza tramite il numero di emergenza 113.

Mercoledì 10 gennaio, nell’hinterland di Tropea una donna in forte stato di paura e agitazione ha chiamato il 113 poiché l’ex marito, di cui era stata vittima di violenza e abusi, si trovava appostato fuori la sua abitazione. Sul posto sono arrivati gli agenti del Posto Fisso di Tropea della Polizia di Stato, i quali hanno proceduto a fermare e identificare l’uomo situato fuori l’abitazione della donna, chiedendogli spiegazioni in ordine alla sua presenza sul posto, senza però ricevere chiarimenti esaustivi. All’esito degli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla ex moglie, poiché indagato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, con la quale l’Autorità Giudiziaria gli aveva imposto l’obbligo di mantenersi ad almeno 250 metri di distanza dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Vista la condotta dell’uomo gli agenti hanno proceduto immediatamente al suo arresto, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Camillo Falvo, ed all’esito dell’Udienza di convalida l’arresto veniva inoltre convalidato dal Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo Valentia