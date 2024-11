Un militare della Guardia di Finanza ha fermato un uomo in una spiaggia affollatissima

Atti osceni in spiaggia, di fronte a decine di bagnanti, e di bambini. A notarlo un militare della Guardia di Finanza che non era in servizio. L'uomo, un polacco già noto alle forze dell'ordine per questo genere di reati, stava cercando di ripararsi dalla visuale della strada, ma è stato notato dal militare, che lo ha identificato e ha chiamato una pattuglia per condurlo nella caserma di Tropea.