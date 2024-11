Esasperato dai ripetuti furti che da settimane vengono perpetrati in pieno giorno nelle abitazioni del paese, il sindaco di Cerenzia, centro della presila crotonese, Giovanni Frontera, ha scritto al prefetto di Crotone Tiziana Tombesi per chiedere una maggiore presenza di forze dell’ordine. Nella missiva, alla quale Frontera ha apposto come firma la dicitura «un sindaco che non sa più quali strategie adottare per la sicurezza della propria comunità», denuncia «un problema di vitale importanza per la comunità che sta mettendo a rischio l’incolumità della cittadinanza oltre che creare nella popolazione paura e panico diffuso». Frontera spiega al prefetto che «questo comune ha un solo vigile, insufficiente a garantire un’adeguata vigilanza per tutto l’arco della giornata» e pertanto chiede all'ufficiale di governo di «voler garantire una presenza giornaliera in paese, quantomeno nelle ore diurne, delle forze dell’ordine per assicurare tranquillità ad una popolazione tanto provata da questa situazione». Il sindaco informa il prefetto che «nella prossima settimana questo Comune con grandi sacrifici economici, installerà nei punti nevralgici del paese un sistema di videosorveglianza in aggiunta a quelle già presenti presso le strutture comunali».