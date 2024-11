Ha trovato all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme una busta contenente 3500 euro. Un dipendente della Sacal non ha esitato e ha consegnato il tutto alla Polizia. Un gesto particolarmente apprezzato dai vertici aziendali che hanno voluto donargli un attestato di stima.

“Sono questi episodi che ci fanno capire che il personale è il veicolo principale all’esterno della reputazione e della buona immagine dell’azienda – si legge nell’encomio del management della Sacal - In un momento, quale il nostro, in cui la nostra reputazione è stata seriamente compromessa da dipendenti non ‘leali’, auspichiamo che il suo comportamento possa essere da esempio agli altri colleghi”.