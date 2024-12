L’uomo era uscito a bordo della sua auto, che era stata rinvenuta dai carabinieri dopo la denuncia dei familiari. Di lui invece nessuna traccia fino alla triste scoperta avvenuta in queste ore

Gianni Gallo, 73 anni, è stato ritrovato morto in un ruscello. L’uomo era scomparso e da ieri mattina di lui non si avevano più notizie. Era uscito di casa alla guida di una Fiat 600 bianca che è stata ritrovata in località Fornaci, tra Joggi e Pianette di Santa Caterina Albanese.

Preoccupati per la sua assenza, i familiari avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri di Fagnano Castello. I militari si erano recati sul luogo dove è stata rinvenuta l’auto. Nessuna traccia invece del 73enne, le cui ricerche si erano interrotte ieri con il calare della notte ed erano poi riprese questa mattina all’alba. Fino al tragico epilogo, a opera degli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Alle operazioni hanno preso parte anche personale della Protezione civile locale e vigili del fuoco con i cani molecolari.