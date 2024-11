Forse colto da malore, Francesco Beraldi 62 anni, è stato ritrovato lungo le sponde del fiume Trionto

La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari. Francesco Beraldi si era allontanato per andare a pescare ma poi non aveva fatto più ritorno a casa. I carabinieri hanno subito iniziato le ricerche che, a quanto riferisce l’agi, hanno scoperto il corpo senza vita nei pressi del fiume Trionto. Secondo il medico legale, l’uomo sarebbe morto per cause naturali. La procura di Castrovillari ha già disposto la consegna della salma alla sua famiglia.

