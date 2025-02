Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Si tratta di una mina anticarro tedesca risalente alla Seconda guerra mondiale

Un ordigno bellico è stato rinvenuto questo pomeriggio in località Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco per la delimitazione e la messa in sicurezza dell’area.

L’ordigno è stato rinvenuto sulla spiaggia, presumibilmente riportato a riva dalle mareggiate. Da quanto è stato possibile apprendere si tratta di una mina anticarro tedesca risalente alla seconda guerra mondiale.

Gli artificieri d’intesa con i vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona per evitare che qualcuno possa avvicinarsi per poi procedere a far brillare l’ordigno.