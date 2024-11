Un insegnante è stato deferito in stato di libertà perchè, secondo gli investigatori, usufruendo di permesso retribuito per la malattia del figlio, avrebbe svolto lezioni retribuite presso l' università di Ascoli Piceno

I carabinieri di Bagnara Calabra, hanno deferito in stato di libertà un insegnante M. L., di anni 42 di Reggio Calabria, per il reato di truffa ai danni dello Stato. Secondo gli investigatori, usufruendo di permesso retribuito per la malattia del figlio, di fatto avrebbe svolto in più occasioni lezioni retribuite presso l’ università di Camerino di Ascoli Piceno.