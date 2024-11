Due ditte avrebbero dovuto assumere lavoratori disabili o svantaggiati, invece intascavano i soldi pubblici: truffa alla Regione Calabria per oltre 700mila euro

La Guardia di Finanza di Corigliano Calabro (CS) ha scoperto una truffa alla Regione Calabria da 700mila: due ditte operanti nell'edilizia avrebbero dovuto assumere lavoratori disabili o svantaggiati e dare vita a corsi di formazione. Intascavano invece i soldi pubblici e nulla veniva realmente fatto.



Deferiti quattro amministratori di tre società di capitali per i reati di truffa e frode e per reati fiscali, realizzati in concorso tra loro.

Le società avrebbero dovuto assumere lavoratori a tempo indeterminato e, comunque, per un periodo non inferiore a 36 mesi, e provvedere alla formazione degli stessi. Facevano invece figurare l’avvenuta effettuazione di corsi di formazione in realtà mai avvenuti, avvalendosi della complicità di una terza società.