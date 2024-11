Numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata alle truffe alle assicurazioni sono state eseguite questa mattina a carico di medici e professionisti. Deferite all'Autorità Giudiziaria oltre 200 persone

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Reggio Calabria sta eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare a carico di medici e professionisti: l’operazione “Insurance” della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di P.S. di Cittanova ha accertato l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe ai danni di ignare compagnie assicurative. Deferite all’Autorità Giudiziaria oltre 200 persone. Tra gli indagati numerosi medici e professionisti. Coinvolto un ex ufficiale della Guardia di Finanza. Eseguite perquisizioni nelle provincie di Reggio Calabria, Cosenza e Firenze.

Gli arrestati:

1 CHINDAMO FRANCO, 36 ANNI, DOMICILIARI

2 INSARDA' VINCENZOO, 40 ANNI, DOMICILIARI

3 COSENTINO MARIA TERESA, 36 NNI, DOMICILIARI

4 MURATORE ROSA, 71 ANNI, DOMICILIARI

5 IERO BASILIO, 50 ANNI, DOMICILIARI

6 LANDO CARMELO, 61 ANNI, DOMICILIARI

7 ZAVAGLIA DOMENICA, 43 ANNI, OBBLIGO DI DIMORA

8 GIORGIO FRANCESCO, 27 ANNI, OBBLIGO DI DIMORA

9 FURFARO BIAGIO, 30 ANNI, OBBLIGO DI DIMORA

10 MANGIARUCA MICHELINO, 37 ANNI, OBBLIGO DI DIMORA

Disposto anche provvedimento di sequestro preventivo del patrimonio aziendale della "Chinservice srl" di Chindamo Franco. Contestualmente sono state effettuate 25 perquisizioni locali nei confronti dei soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata al falso in patrimonio ed in particolare alle truffe assicurative:

1 CHINDAMO FRANCO CL. 1980

2 INSARDA' VINCENZO CL.1976

3 ZAVAGLIA DOMENICA CL.1973

4 FURFARO BIAGIO CL. 1986

5 GIORGIO FRANCESCO CL.1989

6 MANGIARUCA MICHELINO CL.1979

7 GARCEA FRANCESCO CL.1989

8 ZAVAGLIA MASSIMO CL.1974

9 MOSCA DOMENICO CL. 1975

10 PALDINO MARIO CL. 1953

11 COSENTINO MARIA TERESA, LEGALE, CL.1980

12 GUAGLIANONE PASQUALE CL. 1980

13 MURATORE ROSA, MEDICO, CL. 1945

14 RADDI SALVATORE, MEDICO, CL.1955

15 GUAGLIANONE SALVATORE, MEDICO, CL. 1949

16 MARINI GIUSEPPE, MEDICO, CL. 1950

17 LANDO CARMELO, MEDICO, CL. 1955

18 IERO BASILIO, MEDICO, CL. 1966

19 CATERINO ANGELA, MEDICO, CL. 1958

20 COSENTINO AGOSTINO, MEDICO, CL. 1954

21 DINO GIOVANNI, MEDICO, CL. 1965

22 MARTORELLI CARMELO, MEDICO, CL. 1951

23 LO IACONO FRANCESCO, MEDICO, CL. 1954

24 PAGLIARO GIUSEPPE, MEDICO, CL. 1950

25 STORINO FRANCESCO, MEDICO, CL. 1978