Hanno tentato la truffa del falso carabiniere, ma il nipote e la figlia della 91enne presa di mira hanno capito tutto ed hanno avvertito i carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato in flagranza un 51enne originario della provincia di Napoli per tentata truffa aggravata.

È quanto accaduto ad Orsomarso dove l'anziana ha ricevuto una chiamata anonima da un soggetto che, qualificatosi come un maresciallo dei carabinieri, le ha detto che suo figlio aveva causato un grave incidente a Scalea e che aveva necessità di 8mila euro per evitare problemi giudiziari. Il nipote e la figlia della donna, però, si sono accorti della truffa ed hanno chiamato il numero d'emergenza 112. Questo ha fatto scattare il dispositivo dell'Arma con l'intervento di auto civetta della Sezione operativa della Compagnia di Scalea e da pattuglie della Stazione di Orsomarso.

Nel corso della conversazione, durata ininterrottamente per oltre 2 ore, l'anonimo interlocutore ha ribadito più volte di non agganciare la cornetta e ha fornito precise istruzioni per far consegnare il denaro contante e altri monili in oro presenti in casa dalla vittima a una terza persona che sarebbe giunta a breve. Ed effettivamente, dopo un po' è arrivato il 51enne che, mentre si stava avvicinando al cancello dell'abitazione per ricevere il denaro, è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma dove è stato arrestato.