E' di 140 mila euro il valore della somme percepite indebitamente e versate dall'Istituto previdenziali su conti bancari e postali accesi dai quattro emigrati. Avviata la procedura per il recupero del denaro

Vivevano in Sudamerica da anni ma avevano mantenuto la residenza in Italia e così continuavano a incassare assegni sociali dell'Inps. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria che ha denunciato alla Procura della Repubblica 4 persone.

E' di 140 mila euro il valore della somme percepite indebitamente e versate dall'Istituto previdenziale su conti bancari e postali accesi dai quattro emigrati. Avviata la procedura per il recupero del denaro.

I soggetti segnalati, all’Anagrafe tutti residenti in Italia, ma di fatto emigrati nei Paesi dell'America Latina, ove hanno la fissa dimora, rientravano in Italia al compimento del 65 anno di età per il tempo strettamente necessario per adempiere alle previste formalità per l’ottenimento del beneficio in parola.

Nel periodo di permanenza nello Stato italiano i soggetti indagati hanno acceso un conto corrente o libretto bancario/postale ove far confluire le somme indebitamente spettanti gestiti da persone compiacenti appositamente delegate ad operare.

Per comprovare l'effettiva assenza dall'Italia, sono stati effettuati appositi riscontri agli indirizzi di residenza con acquisizioni di informazioni dal vicinato.