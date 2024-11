Il bel gesto dagli agenti della polstrada di Cosenza nord che dopo la denuncia dei genitori raggirati da un venditore online hanno voluto donare al ragazzo un piccolo pastore tedesco

Merita di essere raccontata la bella storia di Natale che ha avuto come protagonisti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Cosenza Nord. Nei giorni scorsi, incrociando una pattuglia in servizio, un uomo alla guida di un’auto, su cui viaggiava anche la propria famiglia, chiedeva ai poliziotti indicazioni sulle modalità di presentazione di una denuncia per truffa. Aveva acquistato un cucciolo di cane da regalare al figlio Michele, affetto da una gravissima patologia neoplastica. Si era rivolto ad un venditore on line del quale aveva perso le tracce dopo aver versato il prezzo concordato. Così il ragazzo era rimasto senza il suo regalo di Natale.

Il gesto di solidarietà degli agenti

Gli agenti, colpiti dal racconto dell’uomo, dopo essersi confrontati con il comandante provinciale, Giovanni Spina, si accordavano per procurare loro stessi un cucciolo a Michele. Il giovane veniva convocato con i genitori negli uffici della polstrada nella giornata di sabato 23 dicembre e, a sorpresa, gli veniva regalata una dolce cagnetta di nome Bea, accolta con gioia ed emozione dalla nuova famiglia. La polizia si è così resa protagonista di un gesto che ribadisce le doti di umanità e solidarietà presenti nel cuore di chi indossa una divisa.