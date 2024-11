E’ in corso un’attività della Guardia di Finanza che sta ispezionando le colonnine di benzine sparse sul territorio nazionale per accertare eventuali irregolarità e manomissioni. Nel 28% dei distributori riscontrate anomalie

CALABRIA - Si potrebbero estendere anche in Calabria i controlli della Guardia di Finanza che hanno portato all’ispezione di oltre 800 distributori stradali di carburante. Entra nel vivo il piano estivo di tutela dei consumatori e degli imprenditori onesti. Le irregolarità al momento contestate sono 230, pari al 28% dei controlli eseguiti, comprendenti un centinaio di violazioni alla disciplina sui prezzi, con sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e, nei casi piu' gravi, la denuncia di 33 responsabili alle procure competenti e il sequestro di 93 colonnine, 449 pistole erogatrici ed oltre 780mila litri di prodotti petrolife. Secondo quanto emerso, alcuni gestori di impianti, manomettevano le schede elettroniche per erogare un quantitativo inferiore di carburante, altri invece pubblicizzavano prezzi ingannevoli per attirare la clientela. (ci)