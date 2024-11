L'operazione denominata 'Phishing' ha fatto luce su numerosi annunci di vendite on line a cui non è seguita la reale consegna della merce

I Carabinieri della compagnia di Vibo Valentia stanno eseguendo, da questa mattina, sei misure di custodia cautelare nei confronti di un'organizzazione di truffe on line. L'operazione "Phishing" ha fatto luce su numerosi annunci di vendite sui siti internet a cui però non è seguita la consegna reale della merce. Nel corso dell’attività d’indagine, avviata sul finire dell’anno 2014 e conclusasi nel febbraio di quest’anno, sono stati documentati episodi su tutto il territorio nazionale. In un caso, si è proceduto all’arresto in flagranza di due dei soggetti coinvolti, sorpresi nel tentativo di truffare una rivendita di articoli sportivi pagando merce per un valore di circa duemila euro con assegni falsi.

I nomi degli arrestati:

Antonio Abate,37 anni, di Longobardi

Rocco Foti, 33 anni, di Vibo Marina

Rosario Foti, 53 anni, di Vibo Marina

Rocco Visciglia, 40 anni, di Acquaro;

Vincenzo Melluso, 40 anni, di Vibo Valentia

Samantha Travaglia, 23 anni, originaria di Stefanaconi ma domiciliata a Vibo Marina