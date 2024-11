L'uomo, originario di Reggio Calabria, raggirava soprattutto extracomunitari

Un 62enne originario di Reggio Calabria e residente a Livorno, è stato denunciato per truffa aggravata perché, millantando conoscenze nella pubblica amministrazione, proponeva in particolare a stranieri e dietro pagamento di procurare loro certificati di residenza e carte d'identità del comune di Livorno.

I militari, dopo la denuncia di una donna alla quale il truffatore aveva proposto “una residenza” per 100 euro, hanno avviato una serie di accertamenti e pedinamenti che hanno consentito di individuarlo in un bar del lungomare mentre tentava l'ennesima truffa. Il 62enne è stato fermato dai carabinieri, che si erano appostati in abiti civili, ed è stato condotto in caserma dove è stato denunciato. L'uomo è stato trovato anche in possesso di alcune foto-tessera che, secondo quello che lui stesso ha detto, sarebbero state utilizzate per l'emissione delle carte d'identità.

Francesco Pirillo