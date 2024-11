La giunta regionale, in una delle ultime riunioni presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Fausto Orsomarso, un finanziamento di 12.576.600 di euro per la realizzazione di 12 progetti, finalizzati ad azioni di sistema per infrastrutture materiali e immateriali, che saranno parte integrante di un Accordo di Programma Quadro (Apq) Turismo da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo economico. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria.

Gli interventi finanziati

Provincia di Catanzaro, Parco della Biodiversità - 1.2 milioni di euro;



Comune di Catanzaro, riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso - 500.000 euro;



Longobardi, restyling del Borgo San Nicola - 1.165.200 euro;



Melissa, abbattimento struttura e realizzazione area camper - 700.000 euro;



Terranova da Sibari, restauro Conservativo del Castello di Terranova - 1.200.000 euro;



Tropea, completamento museo del Mare palazzo Santa Chiara - 500.000 euro;



Acquappesa, valorizzazione turistica compendio Termale - 700.000 euro;



Cassano, riqualificazione Urbanistica Laghi di Sibari - 800.000 euro;



Mileto, attrattività del Territorio - 959.614 euro;



Locri, completamento Teatro - Centro cultura e arte scenica - 1.500.000 euro;



Lamezia Terme, Calabria Food & Tourism Accademy - 1.459.000 euro.

A questi si aggiunge un altro intervento di 1.892.786 euro, a regia regionale in collaborazione con Il Mibact, per la realizzazione del Hub Design Calabria, collocato all’interno di Palazzo dei Principi Lanza di Trabia nel Comune di San Nicola Arcella per un investimento.

Intanto, domani, lunedì 16 maggio, alle ore 11, a Lamezia Terme, al Centro servizi aziendali Lamezia Europa - area Papa Benedetto XVI, l’assessore Orsomarso terrà una conferenza stampa per presentare il progetto Calabria Food & Tourism Accademy. All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Lamezia terme, Paolo Mascaro, il presidente di Federalberghi, Fabrizio Dagostino, e il presidente di Confindustria Calabria-sezione turismo.

«Con il presidente Occhiuto e la Giunta - afferma Orsomarso - crediamo che la futura programmazione regionale, per come abbiamo evidenziato anche durante gli Stati Generali del Turismo, debba prevedere un progressivo miglioramento del decoro urbano e delle funzioni strategiche dei nostri territori, attraverso l’individuazione delle naturali dimore turistiche della Calabria. E questi 12 milioni di investimento rappresentano un ottimo punto di partenza».