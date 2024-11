L’imbarcazione è stata sequestrata. Il 76enne di Latina si trova ricoverato in prognosi riservata a Catanzaro

Ritengono di aver identificato l’autore del ferimento di un turista di Latina, ieri intento a fare il bagno nelle acque della Baia di Riaci, a Santa Domenica di Ricadi, i poliziotti di Tropea che si erano subito messi alla ricerca di un’imbarcazione segnalata da alcuni bagnanti. La Procura di Vibo Valentia ha così iscritto sul registro degli indagati un 75enne di Tropea, Antonio Russo, destinatario di un avviso di garanzia.

Un atto dovuto ed a tutela dello stesso indagato che – assistito dall’avvocato Carmine Pandullo – dinanzi alla polizia che l’ha ascoltato si è detto certo di non aver investito nessuno, così come nessuno dei turisti a bordo del suo “Gozzo” si sarebbe accorto dell’incidente. Incredulo e provato, il comandante dell’imbarcazione resta comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al vaglio degli inquirenti le ipotesi di reato da formulare esattamente: dall’omissione di soccorso alle lesioni gravi sino ad alcune probabili violazioni di normative specifiche in tema di navigazione.

Rimangono intanto gravi le condizioni del 76enne di Latina, colpito dall’elica dell’imbarcazione mentre era intento a fare il bagno. Si trova ricoverato in prognosi riservata a Catanzaro con un trauma alla testa e ferite gravi ad una mano. L’imbarcazione è stata sequestrata.