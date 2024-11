Il navigatore della sua vettura ha perso il segnale Gps ed in men che non si dica una giovane turista proveniente da Savona, a tarda ora, si è ritrovata fuori strada, dispersa in contrada Carrosa a Laino Castello. Doveva raggiungere Crotone ma seguendo il congegno elettronico si è ritrovata nei pressi di un dirupo con la vettura bloccata. Non si è persa d'animo e avendo in auto una tenda da campeggio ha deciso di trascorrere la notte sul posto per riposare in compagnia del suo cane. Quando si è risvegliata ed ha consatato l'impossibilità di poter utilizzare la vettura ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del discattacamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari che l'hanno tratta in salvo. Dopo la foto di rito, per suggellare una brutta esperienza finita bene, la donna ha ripreso il suo viaggio in totale sicurezza in compagnia del suo fido amico, pronta a godersi le agognate vacanze.