Per manifestare contro la carenza idrica molti cittadini si sono dati appuntamento nei pressi degli zampilli di via Arabia dove sabato pomeriggio intendono arrivare in accappatoio

Cosa serve per farsi una doccia e per lavarsi? L’acqua, sostanzialmente. Tutto il resto si può procurare, ma se manca quest’ultima come si fa?

In tempi di carenza idrica, se già trovare acqua è difficile anche le proteste devono trovare vie creative per essere efficaci. Proprio per questo un comitato cittadino ha diffuso, nella giornata di ieri, l’appuntamento per una singolare forma di protesta: un appuntamento per sabato 2 dicembre, tutti in accappatoio, presso gli zampilli della centralissima via Arabia, su Corso Mazzini, per fare una doccia collettiva utilizzando l’acqua delle fontane.



L’annuncio nella giornata di ieri è stato rilanciato da una notissima pagina Facebook della città ed ha subito fatto il pieno di commenti, per la maggior parte negativi, sulla carenza idrica.

È intervenuto direttamente il sindaco Occhiuto, che ha risposto ai contestatori ricordando prima il suo impegno nel tavolo tecnico convocato insieme al sindaco di Catanzaro Abramo sulla carenza idrica e subito dopo addebitando le intere colpe alla Sorical, che fornisce il servizio.

Adesso bisognerà attendere sabato pomeriggio per capire come evolverà la protesta: e chissà che, in mezzo ai cittadini in accappatoio, non appaia anche il sindaco per spiegare le sue motivazioni ai contestatori