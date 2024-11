«L’Associazione Il Campo-Idee per il futuro, impegnata sin dalla sua costituzione sui temi della legalità e del governo trasparente delle risorse, aderisce alla manifestazione, indetta dal Comitato sabato 18 gennaio a Catanzaro, per alimentare una nuova stagione che apra più ampi spazi di libertà e di crescita civile nella nostra regione. Il connubio tra ‘ndrangheta, massoneria deviata e malapolitica, che da anni soffoca la Calabria, finalmente grazie al lavoro prezioso della Procura della Repubblica, guidata da Nicola Gratteri, appare in tutta la sua gravità. È questo il bubbone che ha impedito finora lo sviluppo sano e ha costretto la nostra “meglio gioventù” a emigrare». Così un comunicato dell’associazione Il Campo-Idee per il futuro.



«Vogliamo contribuire – prosegue la nota - a contrastare l’ipocrisia perversa di coloro che preferirebbero il silenzio per rinsaldare l’immobilismo complice che ha trascinato il decadimento economico, morale e culturale della regione. Raccogliamo tutti il messaggio autorevole e suggestivo del Presidente della Repubblica Mattarella per il nuovo anno 2020 : “Per promuovere fiducia, è decisivo il buon funzionamento delle pubbliche istituzioni che devono alimentarla, favorendo coesione sociale… La democrazia si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza”».



Per questi motivi l’associazione il prossimo 18 gennaio sarà davanti al Palazzo di Giustizia di Catanzaro «per condividere assieme a tanti cittadini la gratitudine al Procuratore Gratteri, ai tanti validi collaboratori e a tutte le Forze dell’Ordine che coraggiosamente riescono ad alimentare una ragionevole speranza sul futuro della Calabria».