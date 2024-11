Il sequestro ha preceduto di pochi giorni la sentenza di condanna in Appello. Ma è possibile che Scopelliti non sapesse che quelle operazioni di “schermatura” erano proibite? Così, ora, anche sua moglie è nei guai

La nota della Guardia di Finanza ci informa che il sequestro avvenuto ai danni della moglie di Giuseppe Scopelliti risale al 20 dicembre scorso. Ossia due giorni prima che la Corte d’Appello di Reggio Calabria condannasse l’ex governatore a cinque anni di reclusione nel processo per il cosiddetto “caso Fallara”. Sbagliavamo, dunque, quando scrivevamo che la decisione dei giudici di piazza Castello era il peggior regalo sotto l’albero, dei primi 50 anni di Scopelliti. Perché vedersi piombare la Guardia di Finanza a casa, per notificare il sequestro per equivalente, e sapere che immischiata, questa volta, c’è anche tua moglie, non deve essere stato un bello spettacolo per l’ex sindaco di Reggio Calabria.

Tutto questo pasticcio prende le mosse dal cosiddetto caso “Italcitrus”. Trattasi di una vecchia fabbrica di agrumi che l’allora sindaco di Reggio decise di comperare ad un prezzo doppio rispetto a quello quantificato solo poco tempo prima, per costruirci il centro Rai. Un’operazione del tutto insensata, dal punto di vista finanziario, per un ente che soffriva già di seri problemi economici. Venne avviato un procedimento dinnanzi alla Corte dei conti che, com’è noto, si concluse con la condanna di Scopelliti al risarcimento nei confronti di Palazzo San Giorgio.



Poi, come riportato dalla nota dei finanzieri, l’ex sindaco non corrispose nulla al Comune, sebbene intimato da una pronuncia del giudice. Da qui l’atto di pignoramento notificato.

È strano, però – ci sia consentito pensarlo – che un uomo politico esperto come Peppe Scopelliti possa aver commesso una leggerezza simile. L’operazione ricostruita dai finanzieri è qualcosa di estremamente semplice e lineare e che avrebbe richiesto davvero poco sforzo per essere portata a galla. Certo, l’idea della polizza vita come modalità d’investimento sarebbe stata anche corretta, vista la sua generale impignorabilità. Ma ciò vale poco se di mezzo c’è già un procedimento pendente, con il rischio di una condanna a somme pecuniarie da corrispondere. Anche se quella polizza stessa viene stipulata dalla moglie (con soldi provenienti dal marito).



Scopelliti, laureato e docente di discipline economiche, non sapeva tutto questo? E non sapeva che i finanzieri avrebbero fatto qualche accertamento bancario, ottenendo il risultato sospettato, cioè operazioni tese ad evitare il pignoramento del denaro? Sua moglie, nella sintetica replica inviata alle agenzie, afferma esattamente ciò: se avessero voluto delinquere, avrebbero reso tutto meno tracciabile. E allora cosa è accaduto?



Sta di fatto che l’ex ras del centrodestra calabrese rischia adesso seriamente una nuova condanna penale. Il reato per il quale deve rispondere prevede la reclusione sino a tre anni. Una tegola non da poco, per uno che, giusto 20 giorni fa, ha rimediato una pena pari a cinque anni di prigione.

Ecco, allora, che forse solo oggi si spiega quel volto così scuro all’uscita dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Scopelliti era già a conoscenza della prima batosta subita pochi giorni prima, con il sequestro dei beni.

C’è, però, un aspetto in più in tutta questa vicenda, che non può né deve sfuggire: è la prima volta che Barbara Varchetta, moglie di Scopelliti, viene tirata in ballo in qualcosa che ha attinenza con l’attività politica del marito. Ed è un “esordio” amaro per l’ex first lady di Calabria, considerato che il reato per lei ipotizzato è riciclaggio, ossia un’accusa piuttosto pesante.



Certo, ora ci sarà da capire se le ipotesi mosse dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria troveranno riscontro anche in un’aula di Tribunale. Ma non facciamo fatica a credere che quanto reso noto oggi sia una delle pagine più complicate nella vita di Scopelliti. Perché di mezzo, stavolta, non c’è solo un uomo politico che, forse, aveva anche messo in conto di poter avere noie con la giustizia. No, questa volta c’è di mezzo anche la sua donna. Ed una tale certezza non può che diventare tormento.

Consolato Minniti