Nei guai un 19enne di Lattarico bloccato mentre sfrecciava ad alta velocità a bordo di un Suzuki Vitara

I carabinieri della stazione di Lattarico, insieme ai militari del comando operativo di Rende e della stazione di San Pietro in Guarano, hanno arrestato un giovane di 19 anni per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Rocambolesco inseguimento fino a Taverna di Montalto

Il ragazzo, alla guida di un Suzuki Vitara, procedeva ad alta velocità lungo la strada di collegamento tra Lattarico e Montalto Uffugo. I carabinieri si ponevano allora all’inseguimento del veicolo, intercettato dopo qualche chilometro.

Ma mentre i militari, a piedi, si accingevano a controllare la vettura, lo spericolato automobilista innestava la retromarcia, dandosi precipitosamente alla fuga. Nell’effettuare la rocambolesca manovra, il 19enne ha rischiato anche di investire uno dei carabinieri. Intervenivano allora le pattuglie della radiomobile di Rende e della stazione di San Pietro in Guarano che bloccavano il Suzuki in località Taverna di Montalto Uffugo.

!banner!

Accertato lo stato di ebbrezza del ragazzo

Sottoposto ad accertamento etilometrico, il giovane risultava avere nel sangue un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. E’ stato quindi deferito in stato di libertà anche per il guida in stato di ebbrezza, con immediato ritiro della patente. Dopo le formalità di rito il ragazzo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari.

Salvatore Bruno