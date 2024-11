Un 47enne con precedenti specifici è stato colto in flagrante dai militari della Stazione di Serra San Bruno

I Carabinieri della Stazione di Serra San Bruno sono intervenuti, nella serata di ieri, in un’abitazione di via Carlo Pisacane, nella cittadina della Certosa, perché allertati da una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite familiare.

Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso B. G., 47 anni, disoccupato con precedenti specifici, che in evidente stato di alterazione psicofisica - dovuta all’abuso di alcool - percuoteva la madre e il fratello.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo, per nulla intimorito, ha rivolto frasi ingiuriose inveendo anche contro i militari che, contestualmente, l’hanno dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, trasferendolo in seguito in carcere a Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida del fermo.

La madre e il fratello dell’uomo non hanno, per fortuna, riportato gravi conseguenze. Sottoposti a controllo nel Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno sono risultati affetti da stato di agitazione con una prognosi di 4 giorni (la madre) e da lievi ferite ed escoriazioni al braccio sinistro con stato di agitazione (il figlio della donna).