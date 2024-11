I carabinieri sono giunti nell'abitazione dei coniugi allertati dalla donna poco prima aggredita dal marito in evidente stato di ebbrezza alcolica

Ennesimo episodio di violenza in famiglia fortunatamente risolto positivamente dai Carabinieri di Catanzaro. Ad allertare la Centrale Operativa del Comando Provinciale dell’Arma è stata una donna 34enne casalinga catanzarese. In breve tempo i militari sono giunti sul posto, nei pressi di Pio X, aperti dalla stessa donna in forte stato di agitazione e con la figlia piangente in braccio.

In cucina i due militari hanno invece trovano invece il marito, M.G., 36enne disoccupato, anche lui catanzarese, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che a stento riusciva a stare in piedi. La donna e la figlia sono state condotte all’ospedale Pugliese, ove i sanitari hanno medicato le ferite della donna giudicando le lesioni guaribili in venti giorni.

La donna ha deciso di sporgere querela nei confronti del proprio marito, il quale, posto in stato d’arresto per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, visti i precedenti specifici e le gravi lesioni da lui procurate alla moglie, è stato tradotto presso il carcere di Siano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che avrà luogo presumibilmente nella giornata di lunedì.