Un uccello ha colpito un aereo Ryanair appena atterrato a Lamezia Terme e che doveva ripartite alle 8.30 alla volta di Bergamo. Al momento centinaia di passeggeri sono bloccati in aeroporto in attesa di essere dirottati su altri voli. Proprio nei giorni scorsi il presidente della Sacal Arturo De Felice aveva avvertito sulla pericolosità che la mancata raccolta dei rifiuti potrebbe avere oltre che in termini sanitari anche per quanto riguarda il cosiddetto bird strike.