Non si fermano le violenze nei confronti degli animali. I carabinieri della Stazione di Scandale, in provincia di Crotone, hanno denunciato un 86enne del luogo per uccisione di animali e omessa custodia di armi.

I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno notato l'anziano che trasportava un cane meticcio esanime, ucciso poco prima da colpi di arma da fuoco. È stata accertata anche l’omessa custodia di una pistola semiautomatica calibro 9 e di un caricatore per pistola con 13 cartucce dello stesso calibro. L’arma utilizzata per uccidere il cane è stata sequestrata.