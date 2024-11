Iscritto nel registro degli indagati il proprietario dell’immobile che dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio colposo. Disposta domani l’autopsia sul corpo di Francesca Barbalace

Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio colposo il proprietario dello stabile dal quale è crollato nella mattinata di ieri un balcone provocando la morte della 72enne Francesca Barbalace, ex insegnante in pensione. È quanto disposto dal pm della Procura di Palmi Domenico Cappellieri.

Crolla un balcone a San Ferdinando, muore 72enne



Secondo il magistrato non avrebbe messo in sicurezza l’edificio, da anni in condizioni fatiscenti e in stato di abbandono. Intanto l’immobile, sito in piazza Martiri della Libertà, è stato dichiarato temporaneamente inagile ed e posto sotto sequestro.

Dramma a San Ferdinando, sotto sequestro l’intero stabile

Lunedì, all’ospedale di Polistena sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna.