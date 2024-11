È stato condannato anche in Cassazione il 41enne Luigi Galizia, che sconterà l’ergastolo per il duplice omicidio di Edda Costabile (77 anni) e Ida Maria Attanasio (52) avvenuto a San Lorenzo del Vallo il 30 ottobre del 2016. Per la giustizia italiana, dunque, è lui l’uomo che quel giorno “profana” il cimitero del piccolo centro in provincia di Cosenza, uccidendo le due donne, madre e figlia, che erano lì in visita ai loro cari defunti.

Una dinamica terrificante, con Edda, la più anziana, fulminata immediatamente a colpi di pistola e Ida Maria giustiziata dopo un breve inseguimento tra le tombe. Si sarebbe trattato di una vendetta, feroce e medievale. È stato un processo tormentato che, non a caso, approdava in Cassazione per la seconda volta. La prima era coincisa con l’annullamento della condanna al carcere a vita decretata nei precedenti gradi di giudizio e nella celebrazione di un nuovo Appello disposta dai giudici romani. Leggi l'articolo completo su Cosenzachannel.it