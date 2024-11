Convalidato il fermo ed emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere. Così deciso dal gip di Reggio Calabria per Simone Bova, il 26enne che domenica scorsa ha ucciso il padre, Domenico, 58 anni, a coltellate in una palazzina di Reggio Calabria in via del gelsomino. Il movente dell’efferato delitto risiederebbe nei rapporti conflittuali tra i due sfociati poi nei giorni scorsi nella furia omicida del giovane che ha ucciso il padre con decine di coltellate.

